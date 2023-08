Na ontslag Steve Van den Kerkhof: Plopsa stelt Carl Lenaerts voor als nieuwe CEO

Royalty IN BEELD. Koningin Paola neemt twee kleinkinde­ren mee naar herdenking mijnramp in Marcinelle

Koningin Paola (85), de moeder van koning Filip, was dinsdagochtend aanwezig bij de herdenking van de mijnramp in Marcinelle. Het is precies 67 jaar geleden sinds de grootste mijnramp uit de Belgische geschiedenis. Paola werd vergezeld door haar kleinzonen, prinsen Aymeric (17) en Nicolas (17), de zonen van prins Laurent (59) en prinses Claire (49).