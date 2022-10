Na ontnemen van prinsentitels: dochter Deense prins Joachim wordt gepest op school. “Ben jij degene die geen prinses meer is?”

ROYALTYDe situatie in de Deense koninklijke familie is verder aan het exploderen. Na de radicale beslissing van koningin Margrethe (82) om haar vier kleinkinderen hun titel van prinses en prinses af te nemen, wordt de dochter (10) van Deense prins Joachim (53) en prinses Marie (46) gepest op school. Dat liet het koningspaar zelf weten in een interview met Deense krant ‘BT’. “Ze zeggen: “Ben jij degene die geen prinses meer is?””

De vier kinderen van prins Joachim moeten hun titels van prins(es) van Denemarken inleveren. Dat geldt voor Nikolai (23) en Felix (20) uit Joachims eerste huwelijk en Henrik (13) en Athena (10) uit zijn tweede huwelijk. En die harde beslissing brengt behoorlijk wat teweeg. Zo wordt Athena gepest op school. “Ze vraagt: “Hoe zal ik nu heten? Waarom hebben we niet dezelfde naam, moeder en vader?””, vertelde prinses Marie in een interview.

“We vinden dat we onze kinderen moeten verdedigen", aldus het emotionele koningspaar. “We hebben als ouders geen tijd gehad om hen voor te bereiden op de verandering en de reacties van mensen.” Iets wat ze zeer onredelijk vinden. “Deze zaak gaat over de omstandigheden van kinderen, niet over iets anders. Het is vreemd om te denken dat je zomaar een naam van een kind kunt afnemen. Kinderen denken immers niet zoals wij. Ze hebben er moeite mee om het te begrijpen.” Ze vinden dat hun kinderen rust moeten nemen.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm De Deense koningin Margrethe ontneemt vier kleinkinderen hun prinsentitels. © Photo News

Tijdens het interview met ‘BT’ benaderde een Franse vrouw het koningspaar en vertelde ze dat hun kinderen altijd prins en prinses voor haar zullen zijn. Woorden die veel betekenen voor prins Joachim en prinses Marie, die hun pijn en verdriet niet konden verbergen. Prinses Marie gelooft dan ook dat het moeilijk zal zijn om vrede te nemen met de harde beslissing. Vooral omdat de hele wereld op de hoogte is van de kwestie.

Verstoten

Het koningspaar ziet duidelijk af van de situatie en de tranen zijn al rijkelijk gevloeid. Toch reikt koningin Margrethe geen hand uit naar haar jongste zoon. “We hebben elkaar niet meer gesproken sinds de beslissing is gevallen", gaf hij toe. Het koningspaar heeft ook geen contact meer gehad met kroonprins Frederik en kroonprinses Mary, wiens vier kinderen wél nog hun koninklijke titels hebben. Al zou dat volgens kroonprinses Mary nog kunnen veranderen in de toekomst: “Als de tijd rijp is, zullen we de titels van onze kinderen herevalueren." Mary staat dan ook achter de beslissing van koningin Margrethe. “Ik kan begrijpen dat het een moeilijke beslissing is om te nemen en een zeer moeilijke beslissing om te ontvangen. Veranderingen kunnen moeilijk zijn en pijn doen. Maar dat betekent niet dat de beslissing niet de juiste is”, klonk het. Prins Joachim en prinses Marie beschrijven hun relatie met kroonprins Frederik en kroonprinses Mary als “ingewikkeld”.

Toch denken prins Joachim en prinses Marie er niet aan om het Deense koningshuis te verlaten. “Daar is geen twijfel over mogelijk." . Ze zullen hun werk op hun eigen manier voortzetten. “Zelfs wanneer de koninklijke familie verdeeld is als nooit tevoren”, beweerde het koppel.

