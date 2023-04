Na ontdekking Alzheimer-gen: Chris Hemsworth zal minder acteerrollen op zich nemen

In november ontdekte hij tijdens de opnames van de docu ‘Limitless’, dat hij ‘acht tot tien keer meer kans’ heeft om de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen. Een erg bittere pil om te slikken voor de ‘Thor’-acteur. Hij besloot per direct om zijn carrière op een lager pitje te zetten en een pauze in te lassen. “Ik ga lange tijd vrij nemen en het leven vereenvoudigen: gewoon tijd doorbrengen met mijn kinderen en mijn vrouw (Elsa Pataky red.)", vertelde hij toen aan ‘Vanity Fair’.

Met pensioen?

Nu de opnames van de films ‘Extraction 2' en ‘Furiosa’ dan ook volledig zijn afgerond, was het dé vraag of Hemsworth nog in nieuwe projecten zou opduiken. ‘Page Six’ laat weten, via insiders, te hebben vernomen dat de ster het wel degelijk rustiger aandoet, maar voorlopig nog niet met pensioen gaat. Zo zou de acteur in de nabije toekomst nog vier projecten op de planning hebben staan, waaronder een ‘Avengers’-prent en een biopic over worstelicoon Hulk Hogan. Maar van zodra die projecten achter de rug zijn “is hij niet van plan om veel rollen op zich te nemen, vanwege het verhoogde risico op de ziekte van Alzheimer”, klinkt het. Of Hemsworth al dan niet na afloop van de geplande projecten van plan is om met pensioen te gaan, is nog niet geweten.