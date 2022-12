Na onderbreking van zeven jaar: Tomorrowland keert terug naar Brazilië in 2023

‘People of tomorrow’ opgelet! Want Tomorrowland heeft zonet bekendgemaakt dat het wereldberoemde festival opnieuw terugkeert naar Brazilië. Het evenement zal plaatsvinden van 12 tot 14 oktober 2023 op het festivalterrein van Parque Maeda in Itu, een gemeente in de staat São Paulo. Dat is dezelfde locatie als tijdens de eerste twee Braziliaanse edities in 2015 en 2016.