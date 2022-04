Na nóg een aangifte tegen Ali B: Nederlands gerecht begint strafonderzoek tegen vier verdachten uit ‘The Voice’

ShowbizzEr is een derde aangifte tegen ‘The Voice of Holland’-coach Ali B. Nadat Ellen ten Damme afgelopen weekend getuigde over grensoverschrijdend gedrag van de rapper, blijkt nu dat er nog iemand aangifte heeft gedaan bij de politie. Het gaat daarbij om aanranding, bevestigt Ali B’s advocaat Bart Swier. Het Nederlandse Openbaar Ministerie begint nu aan een strafonderzoek tegen vier verdachten, waaronder Ali B, van zedenfeiten rondom talentenjacht ‘The Voice of Holland’. De zaken kwamen aan het licht na een uitzending van het YouTube-programma ‘Boos’.

Het Openbaar Ministerie heeft een update gegeven van het onderzoek rondom talentenjacht ‘The Voice of Holland’. Door vijf personen is aangifte gedaan van mogelijk strafbare zedenfeiten tegen in totaal vier personen rondom ‘The Voice’. Naar aanleiding van deze aangiften is besloten om een verder strafrechtelijk onderzoek in te stellen. De vier personen tegen wie aangifte is gedaan, zijn nu dan ook verdachten. Het Openbaar Ministerie noemt geen namen, maar bekend is dat tegen ex-coaches Ali B en Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en regisseur Martijn N. meldingen zijn binnengekomen. Of zij dan ook echt voor de rechter worden gesleept, moet dus uit het strafonderzoek blijken.

Tegen een van de vier verdachten is door het Openbaar Ministerie Noord-Holland een onderzoek gestart naar aanleiding van een zedenfeit waarvan kort voor de uitzending van ‘Boos’ aangifte is gedaan. Deze zaak staat los van ‘The Voice Of Holland’. Ook het onderzoek naar aanleiding van twee nieuwe aangiften tegen deze persoon zal door het Openbaar Ministerie geleid worden. Advocaat Swier van Ali B weet inmiddels dat de zaken van zijn cliënt naar Noord-Holland zijn overgedragen. De zaken tegen de overige drie verdachten worden onderzocht door het Openbaar Ministerie Midden-Nederland.

Alweer nieuwe aangifte

Ali B vormt met Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en regisseur Martijn N. de groep mensen die betrokken waren bij ‘The Voice’ en die in opspraak zijn geraakt na de uitzending van ‘Boos’, eind januari. Daarin bracht presentator Tim Hofman aan het licht dat er tal van gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatsvonden bij de beroemde talentenjacht die gelijk werd stopgezet.

Ali B kwam afgelopen weekend verder in het nauw doordat zangeres Ellen ten Damme liet weten ook een “geval van grensoverschrijdend gedrag” te hebben meegemaakt met hem. Zij deed echter nog geen aangifte. Maar er ligt inmiddels wel een andere, nieuwe aangifte van aanranding tegen de rapper. Onbekend is van wie die aangifte komt. Ali B. ontkent tot nu toe alles ten stelligste. De rapper wordt komende maand voor het eerst verhoord.

Opgelucht

Advocaat Sébas Diekstra, die vier oud-kandidaten bijstaat, laat in een reactie weten dat zijn cliënten “opgelucht” zijn dat er nu een beslissing is genomen over het vervolg in de zaak. “Een gedegen strafrechtelijk onderzoek naar de aangiften van cliënten is de enige juiste beslissing en doet recht aan wat hen is overkomen.”

Diekstra zegt dat zijn cliënten hopen dat nog meer slachtoffers zich zullen melden bij de politie. “De afgelopen maanden hebben wij direct en indirect contact gehad met meerdere vrouwen die slachtoffer zijn geworden van serieuze zedenfeiten rondom het televisieprogramma, maar die de stap naar de politie niet of nog niet willen zetten. Als deze en ook andere slachtoffers nu zien dat er zorgvuldig strafrechtelijk onderzoek wordt gedaan naar de verschillende feiten kan dat misschien het vertrouwen geven om zelf ook aangifte te doen van wat hen is overkomen.”

