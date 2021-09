Na nieuwe uitspraak rechter: zoveel moet Dr. Dre aan z'n ex-vrouw betalen

Showbizz Nieuw op HLN: Showbits. De meest verrassen­de blik op het showbizz­nieuws

31 augustus Wil je weten wat er in de coulissen van 'Tien om te zien' gebeurt? Wie er ontbreekt in de nieuwe generiek van 'Thuis', en vooral waarom? En wie de gevaarlijkste verleidster is in 'Temptation Island'? Dan is er vanaf vandaag Showbits, een nagelnieuwe online videoshow - meermaals per dag - met een verrassende, eigenzinnige blik op showbizz.