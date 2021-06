Na nettoverlies van 30 miljoen slaat Studio 100 terug met indrukwekkend offensief: “Het was dramatisch, laat dat duidelijk zijn”

Showbizz“Elke ochtend om 6 uur zit ik aan de radio gekluisterd voor de vaccinatiecijfers. Heel belangrijk om te weten wanneer we weer op volle capaciteit kunnen draaien”, zegt Hans Bourlon (59). Na de zware verliezen van Studio 100 zetten hij en Gert Verhulst (53) alles in op de relance, tot een splinternieuwe radiozender toe. Die laatste is intussen ook wat zijn privé-vastgoed betreft bezig aan een opzienbarend offensief. Verhulst kocht namelijk een luxueus penthouse bij het MAS in Antwerpen.