Na negen jaar: Rammstein werkt aan nieuwe muziek TC

17 april 2018

10u11 0 Showbizz De Duitse band Rammstein heeft bekend gemaakt dat ze de studio zijn ingedoken om aan een nieuw album te werken. Eindelijk, zou je kunnen zeggen. Want hun vorige album dateert al van negen jaar geleden.

In 2011 bracht de band nog wel een greatest hits-album uit ('Made in Germany'), maar het is al van 2009 geleden dat Rammstein nog eens een nieuw studioalbum uitbracht, 'Liebe Ist Für Alle Da'. Met die plaat toerde de groep, die zichzelf de uitvinder van de 'Tanzmetall' noemt, jarenlang de wereld rond. Ook bij ons waren ze herhaaldelijk op de grootste podia te zien. Daardoor was er blijkbaar weinig tijd om aan nieuw werk te denken. Maar nu is het dus toch eindelijk van dattum. Uitgerekend nu de 'Sonne' er is, hebben ze zich opgesloten in een donkere studio om de fans nieuwe muziek te kunnen serveren. Het resultaat van hun arbeid zou ergens begin volgend jaar te horen moeten zijn.