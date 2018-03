Na negen jaar op de markt: villa van de Pfaffs verkocht aan helft van prijs EVDB

17 maart 2018

10u26 175 Showbizz De Pfaff-villa op de Guyotdreef is dan toch verkocht geraakt, dat schrijft het Nieuwsblad. Over het verloop van negen jaar moest de vraagprijs met meer dan de helft dalen. In de woning van de Pfaffs speelde de realityreeks rond de familie zich grotendeels af, maar dat kon kopers er niet van overtuigen de oorspronkelijke vraagprijs te betalen.

Jean-Marie en Carmen Pfaff hebben hun villa verkocht gekregen, maar dan wel aan een veel lagere prijs dan zij in gedachten hadden. In 2009 bedroeg de vraagprijs nog 1.850.000 euro. Eind 2016 daalde die prijs tot 895.000 euro en een goed half jaar later deden ze daar nog een 100.000 euro van af. Vorige maand ging het nog om 695.000 euro. Een van de makelaars die zich bezighield met de verkoop was Dave Volders, Jean-Maries schoonzoon.

De villa zelf en het omringende domein in de Guyotdreef bedragen in totaal 3.560 vierkante meter. Wie de villa uiteindelijk kocht, is niet bekendgemaakt.