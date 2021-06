Na nachtelijk avontuurtje met drie andere vrouwen: Khloé Kardashian en Tristan Thompson opnieuw uit elkaar

CelebritiesDe relatie van Khloé Kardashian (36) en basketballer Tristan Thompson (30) is volgens enkele bronnen opnieuw op de klippen gelopen. Volgens verschillende Amerikaanse media waren het geruchten over Tristan en een andere vrouw die de relatie de das omdeden, en dat was niet voor het eerst.

Volgens TMZ dateert de breuk van een aantal weken geleden, nadat een vrouw een verhaal naar buiten had gebracht over haar affaire met de atleet. Thompson ontkent een affaire gehad te hebben met deze Sydney Chase, en dreigde haar zelfs aan te klagen, maar dat is nog altijd niet gebeurd. Er zat dus al een haar in de boter en na afgelopen weekend lijkt de breuk tussen Tristan en Khloé opnieuw definitief te zijn. Op vrijdag heeft Thompson tijdens een huisfeestje samen met een vriend en drie vrouwen de slaapkamer hebben opgezocht. De basketbalspeler arriveerde volgens verschillende bronnen iets na middernacht op het feestje en vlak na zijn aankomst zocht hij meteen de bar op. Daar bestelde hij verschillende glazen champagne en deed hij ook enkele tequila-shotjes.

Een paar uur later vertrok hij dus samen met de drie verschillende vrouwen en een mannelijke vriend richting een van de slaapkamers in het huis. Dertig minuten later keerde Tristan Thompson terug naar het feestje en ging hij opnieuw richting de bar. Volgens getuigen zag hij er toen plots een stuk slordiger uit. Thompson was verder niet de enige bekende naam die aanwezig was op het feestje. Ook Drake, P. Diddy en Chris Brown werden er gespot.

Zag er beter uit

Toch zag het er een hele tijd weer beter uit voor Khloé en Tristan. Tijdens een special, die afgelopen week werd uitgezonden naar aanleiding van het einde van de realityserie ‘Keeping up with the Kardashians’, liet Khloé nog weten dat ze samen meer kinderden wilden. Alleen had het voormalige koppel moeite om de juiste surrogaatmoeder te vinden. “Het is sowieso al een erg moeilijk proces en de coronapandemie heeft het alleen nog maar moeilijker gemaakt. Ik dacht dat het een stuk makkelijker zou verlopen, maar blijkt uiteindelijk niet het geval te zijn. Dat maakt het ontzettend stresserend.”

Tijdens de aflevering was Khloé verder ook erg positief over de evolutie van Tristan. “Hij is ontzettend hard gegroeid en ik weet hoe hard hij gewerkt heeft om zijn leven te beteren. Hij heeft veel hulp gekregen en dag na dag is hij bezig om zichzelf te bewijzen. Hij heeft er ook voor gevochten om weer met mij samen te zijn. Ik begrijp niet waarom iemand dit zou doen als hun intenties niet oprecht waren.” Verder had de pandemie wel een positief effect op de relatie van Khloé en Tristan. Volgens verschillende bronnen was hun band een stuk sterker geworden. “In de afgelopen maanden heeft Tristan aan Khloé laten zien dat hij veranderd is. Hij is een geweldige vader en partner.” Dat laatste blijkt uiteindelijk toch niet helemaal waar te zijn, want de basketbalspeler heeft dus opnieuw een scheve schaats gereden.

Vrede met de breuk

Ondertussen heeft Khloé Kardashian wel vrede met de breuk of daar lijkt het toch op. De realityster deelde vlak na het nieuws van hun break-up een aantal quotes op haar Instagramaccount. In een eerste bericht deelde ze bijvoorbeeld een redelijk lange quote van auteur Stephanie Bennett-Henry. “Ik heb er vrede mee, want ik weet ik dat ik altijd oprecht ben geweest. Zelfs de mensen die het slecht met mij voor hadden, heb ik altijd het beste toegewenst. En dat zal ik ook altijd blijven doen.” Nadien deelde de realityster nog een gelijkaardig bericht op haar Stories. Een van de beste lessen die je ooit zal leren: neem niets persoonlijk.”

Volgens een bron zullen de twee hun dochter True (3) samen blijven opvoeden. “Er is geen drama en ze komen nog steeds overeen. Op vlak van co-ouderschap delen ze dezelfde mening”, aldus een bron in het Amerikaanse Page Six.

Khloé en Tristan kregen in 2016 een relatie met elkaar. In 2018, toen de realityster hoogzwanger was van hun dochter True, circuleerden er beelden van de basketballer met andere vrouwen op sociale media. Later bleek dat Tristan zijn zwangere vriendin bedrogen had met Jordyn Woods, de beste vriendin van Kylie Jenner. De twee gingen uit elkaar, maar bleven bevriend vanwege hun dochter. Ze brachten het afgelopen jaar veel tijd samen door in quarantaine, waarna de vlam weer zou zijn opgelaaid. Lang heeft hun reünie echter niet geduurd, want na een nieuwe misstap van Thompson heeft de 36-jarige realityster hem opnieuw de deur gewezen.

