Na Miss België: ook Miss Exclusive trekt naar Egypte

Selah Sue (32) was gisteren op een billboard te zien op Times Square in New York. Dat de zangeres virtueel haar opwachting maakte in the city that never sleeps was geen toeval. Het gaat om een campagne van Spotify die vrouwelijke artiesten extra in de kijker wil zetten. “Zo trots om vrouwen in de muziek te vertegenwoordigen", laat Selah Sue weten op haar Instagram.

