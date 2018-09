Na mislukte opening: Flamingo Bar van Tanja Dexters verzegeld door politie TK

23 september 2018

17u44 7 Showbizz Het wil maar niet vlotten met de Flamingo Bar op de Groenplaats in Antwerpen, het nieuwe concept van Tanja Dexters. Nadat de geplande opening vrijdagavond geannuleerd werd door een Het wil maar niet vlotten met de Flamingo Bar op de Groenplaats in Antwerpen, het nieuwe concept van Tanja Dexters. Nadat de geplande opening vrijdagavond geannuleerd werd door een horeca-oorlog achter de schermen , werd de bar vanmiddag ook nog eens verzegeld door de politie. Volgens zaakvoerder Atila Usul gaat het echter om een misverstand.

Er stond een feestelijk openingsweekend gepland voor de Flamingo Bar, maar dat draait nu op een sisser uit. Vrijdagavond bleek dat de vergunning voor de verkoop van sterke dranken niet in orde was en werd de eerste avond alvast geannuleerd.

Uiteindelijk werd beslist om gisteren het restaurantgedeelte te openen en het bij wijn en bier te houden - Tanja maakte dat duidelijk door een foto te posten waarop ze een glas wijn drinkt, en daar vervolgens de politie in te taggen. Maar ook daar komt nu een eind aan: de politie heeft de zaak vanmiddag verzegeld nadat er meldingen binnenliepen dat er toch sterke drank geschonken werd. "De Flamingo Bar was gewaarschuwd”, aldus Wouter Bruyns van de Antwerpse politie aan Het Nieuwsblad. “Ergens moeten we de lijn trekken.”

Misverstand

Volgens Atila Usul, die de zaak mee opgestart heeft, gaat het om een misverstand. "Een van onze nieuwe medewerkers heeft een virgin mojito verkeerd ingegeven in het kassasysteem, waardoor het leek alsof er een gewone mojito geschonken werd. Maar er kwam eigenlijk geen rum aan te pas." Hij gaat evenwel niet in discussie met de politie. "Die doet ook maar haar job. De zaak blijft nu verzegeld tot alles in orde is. De drankvergunning, maar ook de brandveiligheid moet nog goedgekeurd worden, en dat kan voorlopig pas op 15 oktober. We hebben wel een aanvraag ingediend bij Stad Antwerpen voor een versnelde procedure, dus hopelijk komt dit sneller in orde."

Met andere woorden: misschien blijft de Flamingo Bar nog een kleine drie weken gesloten. "We wachten af, want er is al genoeg ophef geweest", aldus Usul. "Eens alles in orde is, zullen we opnieuw opengaan met een ongezien feest."

Horeca-oorlog

Dexters is naar verluidt in een horeca-oorlog verzeild geraakt tussen een van haar zakenpartners, en een ex-zakenpartner van hem. De voormalige collega van een van de oprichters van de Flamingo Bar zou het gebrek aan vergunningen hebben gelekt aan de inspectie. Om welke twee personen het gaat is niet bekend, maar het zou niet gaan om Atila Usul. Die kwam eerder al in opspraak wegens onfrisse praktijken en staat bekend bij het gerecht. Zo werd Usul begin vorig jaar nog opgepakt op verdenking van grootschalige witwaspraktijken. Hij zou honderdduizenden euro’s doorgesluisd hebben naar Turkije vanuit zijn verschillende vennootschappen en horecazaken. Intussen heeft hij er al minstens 22 faillissementen opzitten en stond hij al een tijdje onder elektronisch toezicht met een enkelband.

En ook in het verkeer is Usul geen lieverdje: in 2012 dook hij op in het nieuws omdat hij voor de rechter moest verschijnen. Het was zijn 149e (!) verkeersovertreding, goed voor 55 rijverboden. Vorige week was trouwens hij opnieuw in de rechtbank te vinden voor het bedreigen van een andere horeca-uitbater.