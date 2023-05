“Na mijn overstap naar Vier heb ik geen televisieprijzen meer gewonnen. Op de VRT won ik echt alles”

Celebrities KIJK. Keanu Reeves staat na 20 jaar nog eens op podium met oude rockband

Acteur Keanu Reeves (58) heeft afgelopen weekend voor het eerst in twintig jaar weer opgetreden met de band Dogstar. De formatie speelde volgens Amerikaanse media op het Bottle Rock-festival in Napa Valley. Voor zover bekend was het een eenmalig reünie-optreden.