Na meerdere hints: lost Taylor Swift binnenkort ‘Speak Now (Taylor’s Version)’?

MuziekTaylor Swift (33) werkt naar verluidt aan haar ‘eigen versie’ van haar album ‘Speak Now’. Deze zou binnen een paar maanden al verschijnen. De zangeres neemt hiervoor de songs uit 2010 opnieuw op, zodat ze zélf in het bezit is van de muziekrechten. “Taylor is in alle stilte in de studio bezig geweest met het opnieuw opnemen”, verklapt een bron aan ‘The Sun’.

Goed nieuws voor alle Swifties. Het ziet ernaar uit dat Taylor Swift binnenkort een nieuw album, ‘Taylor’s Version’, gaat uitbrengen. De zangeres lag jarenlang in de clinch met producent Scooter Brown, die de rechten op haar muziek bezat. Maar daar kwam twee jaar geleden eindelijk verandering in. Vanaf november 2020 kreeg de singer-songwriter de toestemming om haar oude liedjes zélf op te nemen, onder eigen naam.

Tot hiertoe bracht ze al ‘Fearless’ en ‘Red’ opnieuw uit, maar alles wijst erop dat ‘Speak Now’ het volgende album in het rijtje gaat zijn. “’Speak Now’ lijkt het volgende album in de ‘Taylor’s Version’-serie te worden”, bekent een bron aan de Britse krant ‘The Sun’. “Taylor is in alle stilte in de studio bezig geweest met het heropnemen van zowel ‘Speak Now’, als ‘1989'. Er zijn verder nog geen details bekend, maar ‘Speak Now (Taylor’s Version)’ zou binnen enkele maanden al moeten verschijnen, nog voordat ze aan haar Eras-wereldtournee begin.” Haar tournee start al op 17 maart.

Easter eggs

Swift staat erom bekend geregeld Easter eggs, of verstopte hints, te verhullen in onder meer speeches, videoclips én foto’s. Dat is deze keer niet anders. Zo konden haar fans al eerder weten dat ‘Speak Now’ het volgende album is uit de lijst. Zo zat er onder meer al een hint verstopt in haar touraankondiging. “I’m enchanted to announce my next tour: Taylor Swift, The Eras Tour", schreef ze op sociale media. ‘Enchanted’ verwijst naar het gelijknamige nummer op, jawel, het album ‘Speak Now’.

In oktober 2022 werd haar gloednieuwe album ‘Midnights’ op de wereld losgelaten, met enkele dagen later ook al een eerste videoclip voor het nummer ‘Bejeweled’. Fans kunnen het al raden, maar ook in deze videoclip zaten hints verstopt. Zo stapt ze in de clip onder meer in een lift met knoppen die overeenkomen met al haar albums. Paars is de kleur van het album ‘Speak Now’ en Taylor drukt ‘toevallig’ nét op deze knop. Het nummer 13 heeft bovendien exact dezelfde paarse kleur, wat aangeeft dat het haar 13e albumrelease zal zijn.

