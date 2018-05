Na medische lijdensweg en overlijden van haar mama: nu ook nog liefdesbreuk voor Xandee Veerle Van De Wal

08 mei 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Hoeveel tegenslagen kan een mens aan? In het geval van Xandee (39) is de vraag meer dan legitiem. Al stevig op de proef gesteld door een mislukte hartoperatie, gezwellen in haar baarmoeder en het verlies van haar mama, moet de zangeres nu ook een liefdesbreuk verwerken. "En dat zag ik totaal niet aankomen", zegt Xandee in Dag Allemaal.

Xandee, die in het echt Sandy Boets heet, had gehoopt dat 2018 een kentering zou brengen. Dat ze na een gitzwart jaar vol medische rampspoed - waaronder drie hartoperaties, zeven ingrepen aan haar been en een gezwel in haar baarmoeder - eindelijk de pagina zou ­kunnen omslaan. Dat een nieuwe, hoopvollere fase van haar leven zou ingaan kortom.

Helaas, die hoop werd al met­een bij het begin van het jaar de kop in gedrukt toen Xandee afscheid moest nemen van haar moeder, die de strijd ­tegen longkanker verloor. Vervolgens kreeg Xandee op korte tijd te horen dat er een tweede en daarna een derde gezwel in haar baarmoeder was ontdekt.

Minder intimiteit

De vorige keren kon de zangeres steeds rekenen op de steun van haar vriend Jorg, die haar hielp om al die ellende een plaats te geven. Jammer genoeg zal ze vanaf nu de strijd alleen moeten aangaan, want Jorg besliste recent een punt achter hun relatie te zetten.

"Ik dacht echt dat ik met Jorg oud zou worden, maar hij dacht daar plots anders over", vertelt Xandee zuchtend. "Elk koppel heeft weleens discussies, maar ik had dit totaal niet zien aankomen. Ik denk dat het hem allemaal te veel werd. Ik was het voorbije jaar niet de vrolijkste thuis. Wat wil je, als je constant medische zorgen hebt? We lagen wel dikwijls in elkaars armen, maar als je zo vaak geopereerd wordt, is er minder intimiteit, hé."

En daar kon Jorg niet meer mee om?

