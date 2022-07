Na maanden onduidelijkheid: Adele kondigt eindelijk nieuwe data voor concerten in Las Vegas aan

“Woorden kunnen niet uitdrukken hoe extatisch ik ben dat ik eindelijk de opnieuw ingeplande shows kan aankondigen”, laat Adele weten op Twitter. “Mijn hart was echt gebroken toen ik ze moest annuleren. Maar na wat aanvoelde als een eeuwigheid waarin we de logistiek probeerden uit te vogelen, weet ik nu dat het allemaal in orde komt. Ik ben blijer dan ooit. Ik weet dat het voor sommigen onder jullie een afgrijselijke beslissing van me was (om te annuleren, red.) en daar zal ik altijd spijt van hebben. Maar ik beloof jullie dat het wel de juiste was. ” Bij haar bericht voegt de Britse zangeres ook een poster waarop de data van haar concerten zichtbaar zijn. Daaruit leren we dat haar nieuwe show op 18 november 2022 in première zal gaan en op 25 maart 2023 zal eindigen. De 24 eerder aangekondigde concerten zijn allemaal opnieuw ingepland, maar Adele heeft nog eens acht extra data toegevoegd. De shows zullen doorgaan in The Colosseum in Las Vegas.