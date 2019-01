Na maanden afzien weet Pommeline eindelijk wat er scheelt: tv-ster heeft chronische darmziekte TDS

02 januari 2019

10u49

Bron: TV Familie/Story 11 Showbizz Pommeline (24) van ‘Temptation Island’ heeft niet meteen een zorgeloos eindejaar achter de rug. Om een (toen nog) onverklaarbare reden werd de overmatig getatoeëerde blondine getroffen door allerlei lichamelijke klachten. Dat schrijft TV Familie.

“Al maanden heb ik last van m’n darmen”, zei Pommeline eerder in Story. “Bovendien heb ik geen eetlust en vermager ik zienderogen. Ik voel me ook vaak down en zie er bleek uit. Helemaal niet prettig, dus. Ik voel dat er iets met mij aan de hand is. Maar ik kan er geen vat op krijgen.”

Erfelijk?

De vriendin van Fabrizio besloot op zoek te gaan naar antwoorden. Ze liet grondige medische tests uitvoeren in de kliniek.

“Er stond onder meer een uitgebreid darmonderzoek in mijn agenda”, aldus Pommeline. Iets waar ze absolúút niet naar uitkeek. Maar goed, nu blijkt dus dat er een duidelijk verband is tussen de pijn in haar darmen en alle andere symptomen. Colitis ulcerosa, luidt het verdict dat ze in de kliniek heeft gekregen. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de dikke darm. De oorzaak is niet gekend, en de aandoening kan erfelijk zijn. Ook een minder goed werkend afweersysteem kan mee aan de basis liggen. Colitis ulcerosa gaat gepaard met een verhoogd risico op darmkanker, en stress kan de ziekte verergeren.

Donkere gedachten

Pommelines grootvader overleed aan de gevolgen van darmkanker. Ze beseft dan ook zeer goed dat ze zich vanaf nu geregeld moet laten onderzoeken. Met het trieste lot van haar opa in het achterhoofd werd Pommeline trouwens geteisterd door donkere gedachten.

De symptomen die ze trotseert zijn bovendien niet min. Van erge buikkrampen en een uitgeput gevoel tot een gebrek aan controle van de ontlasting en een plotse opkomst van diarree, gepaard met slijm en bloed. En door dat laatste kan er bloedarmoede optreden.

Pommeline is hoe dan ook opgelucht dat ze nu wéét wat er met haar scheelt. “Ja, dat is zo. Ook al zit ik er wellicht een leven lang aan vast”, zegt ze.

Ze is in ieder geval strijdvaardig: “Met medicijnen moet de ziekte onder controle te houden zijn. Binnenkort moet ik weer naar de specialist. Ik ben in goede handen.”

Naar het asiel

Gelukkig weet ze haar gedachten op tijd en stond te verzetten. Om haar hoofd leeg te maken na al die doorstane emoties en fysieke pijn trekt ze geregeld met een vriendin naar het asiel. Om te gaan wandelen met de honden die daar verblijven.

“Dat is een van de dingen die ik enorm graag doe”, zegt Pommeline. “Het is telkens een mentale opkikker. Het liefst van al zou ik al die dieren meenemen naar huis, maar da’s natuurlijk onmogelijk. En helaas hebben Fabrizio en ik hebben het te druk om een hond in huis te halen.”

Grote liefde

Over Fabrizio gesproken: hij is nu meer dan ooit Pommelines grote steun en toeverlaat. Haar houvast. Degene die haar graag blijft zien, no matter what. Op Instagram laten de twee weten dat ze deze uitdaging - haar ziekte, dus - als koppel aangaan. En de lieve boodschappen voor elkaar kan iedereen meelezen. Om maar te zeggen: al wie heeft gedacht dat deze relatie slechts een kort leven beschoren zou zijn, moet nu inzien dat de liefde tussen de twee wel degelijk groot is. Pommeline en Fabrizio zullen in 2019 ongetwijfeld heel veel mooie, innige momenten met elkaar delen. En die ziekte, die zullen ze met glans trotseren. Als een écht en hecht koppel.