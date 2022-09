Na kritiek rond bodyshaming schiet Britney Spears in de verdediging: “Ik bekritiseer niemand”

In een vorige post op Instagram ging Britney Spears volgens heel wat fans een stap te ver. Ze deelde een post waarin ze de lichaamsbouw van haar eigen dansers vergelijkt met die van haar voormalige poprivaal Christina Aguilera. Ze kreeg de volle laag op sociale media, maar verdedigt zich nu in een nieuw bericht op Instagram. “Het was geen kritiek op het mooie lichaam van Christina. Ik ben zelfs een keer overgevlogen om één van haar shows te zien. Het belangrijkste wat me toen opviel, was het verschil tussen onze mensen op het podium", begint ze. “Ik heb Christina in geen geval bij naam genoemd.” Sterker nog, ze vertelt dat de zangeres een inspiratiebron voor haar is. “Ik werd geïnspireerd door haar show en ze is een prachtige vrouw met kracht. Bedankt Christina om mij te inspireren!”

Eigen onzekerheden

Spears vervolgt dat ze nooit kritiek uit over eender wie. “Wat ik heb gepost, is een projectie van de onzekerheden waarmee ik al een hele tijd te maken heb, als gevolg van hoe mijn ouders en de media me hebben behandeld. Ik zou nooit iemand opzettelijk kwetsen, omdat ik weet hoe het voelt”, aldus een emotionele Britney. “Ik worstel hiermee vanwege hoe ik over mezelf denk, niet omdat ik een hekel heb aan hoe iemand anders eruitziet. Ik heb het gevoel dat mijn familie wist dat ik onzeker was. Mensen probeerden zich te voeden met deze onzekerheid door me geen keuze te laten in de mensen die mee met mij op het podium stonden.” Ze sluit af met een positieve noot. “Ik waardeer het echt dat jullie allemaal begrip voor me hebben terwijl ik erachter kom welk nieuw leven ik nu leef.”

Bodyshaming

Vanwege de beruchte post, waarin ze aan bodyshaming doet, kreeg ze een lading negatieve reacties over zich heen. “Britney, alstublieft, doe het niet op deze manier”, klonk het volop. “Christina steunde Britney in haar strijd en wat is haar reactie? Kritiek geven op het lichaam van Christina en dat van haar dansers. Vrouwen in deze industrie moeten bij elkaar blijven, elkaar steunen.”

Al kon Spears ook op heel wat steun rekenen van begripvolle fans. Volgens hen is het logisch dat ze zich niet van de bodyshaming bewust is. “We mogen niet vergeten dat ze bijna veertien jaar van de wereld is weggehouden. Ze is deze ‘nieuwe wereld’ nog aan het verkennen. Ik ben het niet eens met wat ze schreef, maar gun haar wat tijd.”

