Na K3, Plop en Baba Yega: ook Gert Verhulst maakt zijn opwachting op de Rewind Party

TV Scoort deze Dis­ney+-se­rie met Selena Gomez nog beter dan ‘Squid Game’?

De Netflix-serie ‘Squid Game’ was al een daverend succes, maar het lijkt erop dat de nieuwe Disney+-serie ‘Only Murders In The Building’, met Selena Gomez (29) in de hoofdrol, dat record gaat verpulveren. Momenteel is de nieuwe serie de best beoordeelde op de grootste filmrecensiewebsites.

12:00