Na jarenlang aandringen gaat ze overstag: Wendy Van Wanten is dé verrassing in 'Het huis’

TVZijn gastenlijstje voor het zevende seizoen van ‘Het huis’ oogde al mooi, maar met enkel Ingeborg was de vrouwelijke inbreng in de docureeks op Eén bijzonder mager. Daar wist reportagemaker Eric Goens echter nog verandering in te brengen, want ter elfder ure wist hij voormalig model en zangeres Wendy Van Wanten (61) te strikken.

“Wendy Van Wanten is inderdaad te gast in ‘Het huis’”, laat Eric Goens (52) weten. “Jarenlang probeerde ik haar te overtuigen, maar pas nu ging ze overstag. Veel meer wil en kan ik daar nog niet over kwijt.” Zeker is dat de tv-maker met Iris Vandekerckhove - zoals de West-Vlaamse officieel heet - veel meer in zijn chique villa binnenhaalt dan een zangeres die wat op haar retour is. De voorbije jaren stond ze meer in de belangstelling door de gelijkenissen tussen haar zoon Clément (21) en prins Laurent (57) dan omwille van succes met haar liedjes in de Vlaamse hitparade. In augustus nog ontstond op sociale media een welles-nietesspelletje over ‘de papa’ van Clément. Wendy heeft de identiteit van de betrokken man altijd geheim gehouden. Dat het thema zal besproken worden in ‘Het Huis’ lijkt een zekerheid. Maar hoe en met welke uitkomst, is sinds de opnames een meer dan goed bewaard (staats)geheim.

Hoogdagen

Op haar 61ste kan Wendy Van Wanten in ‘Het huis’ terugblikken op een lange BV-carrière. Nog voor ze in 1986 haar eerste muzikale stappen zette in de Baccara-beker, maakte ze al carrière als model en verscheen ze in populaire bladen als ‘Elle’, ‘Vogue’, ‘Burda’ en ‘Flair’. Toch was het ‘De PinUp Club’, een wat aangebrand tv-programma, dat Wendy wereldberoemd in Vlaanderen maakte. Ze las er pikante brieven in een al even pikante outfit voor. Dat licht erotische tintje zou Wendy vanaf dan koesteren als haar handelsmerk.

Begin jaren negentig, samen met de hoogdagen van VTM, beleefde Wendy gouden tijden. Ze zong met Willy Sommers het duet ‘Kijk eens diep in mijn ogen’ en speelde een hoofdrol in de VTM-reeks ‘Meester!’ Toch kwam ze het meest in het nieuws door haar relatie met prins Laurent, die ze in Parijs tijdens een modeshow van ontwerper Gerard Wathelet had ontmoet. Uiteindelijk huwde ze met Frans ‘Franske’ Vancoppenolle (59), die ze in 2006 overhield aan het VTM-programma ‘Wie wordt de man van Wendy’. In 2008 mocht het koppel dochter Estelle verwelkomen. Nadien verdween Wendy langzaam maar zeker van het voorplan, al komt daar in ‘Het huis’ dus verandering in.

Ook deze gasten ontvangt Eric Goens Zelfs na zes seizoenen en een dubbel tussenstop in Zuid-Afrika voor ‘Die huis’, is Eric Goens nog lang niet uitgepraat in ‘Het huis’. Al blijft het aantal vrouwen een heikel punt, dus ook deze keer moeten vooral mannen het mooie weer maken. Na zanger André Hazes vorig jaar, heeft de tv-maker opnieuw een Nederlander te gast: Marco Borsato (54). De meest succesvolle Nederlandse artiest ooit in ons land is gelauwerd, maar ook geblutst na het faillissement van zijn mediabedrijf, een burn-out en een tijdelijke breuk met zijn echtgenote Leontien en hun kinderen. Een andere gast is Eddy Planckaert (63), inmiddels kasteelheer maar vooral de pater familias van een familie die enkel groter wordt. Ook zijn leven liep niet altijd over rozen, getuige de ondergang van zijn houtbedrijf in Litouwen. Verder zijn er nog presentator Mathias Coppens (43) en Aster Nzeyimana, amper 27 jaar, VRT-sportanker en het lief van Lize Feryn. Ook acteur Kevin Janssens - na stukgelopen relaties met onder anderen Eva Pauwels, Natalia, An Lemmens, Josje Huisman en Ella-June Henrard vooral op zijn hoede voor straffe uitspraken - en de sowieso voorzichtige Vooruit-voorzitter Conner Rousseau (28) komen langs. Afwachten of Goens ze uit hun kot kunnen lokken. En dan is er nog Ingeborg (54), naast Wendy Van Wanten de enige andere vrouw die te gast is. Ze komt door de wind, door de regen, dwars door alles heen naar de villa. Tijd om te mediteren, achterom en vooruit te kijken en de hele bende daar te laten meezingen met ‘Gratitude’. “Toch heb ik mij weer in de val laten lokken. Die achterlijke televisiewereld”, ontlokte haar eigen zoon en radiomaker Robin zijn moeder tijdens haar verblijf.

Het zevende seizoen van ‘Het huis’ is vanaf dinsdag 2 november te zien op Eén.

