Na jaren van ellende helpen therapie en nieuwe liefde er Xandee bovenop: “Voor het eerst in lange tijd ben ik weer gelukkig”

10 december 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Het voelt alsof ik de loterij gewonnen heb. Het doet zo’n deugd dat ik weer iemand heb die mij steunt.” Sandy Boets (40), beter bekend als Xandee, werd de voorbije jaren stevig op de proef gesteld door het leven, maar heeft een nieuw evenwicht gevonden. Dankzij intensieve therapie, én dankzij haar nieuwe vriend Eric.

Drie hartoperaties, zeven ingrepen aan haar been, twee - gelukkig goedaardige - gezwellen die uit haar baarmoeder werden verwijderd, haar moeder die ze verloor aan longkanker en haar vriend Jorg die haar in die moeilijke periode totaal onverwacht in de steek liet. Het pad van Xandee, die in 2004 samen met Sergio op het podium van het Eurovisiesongfestival stond, liep de afgelopen jaren bepaald niet over rozen.

Begin 2019 stelde ze in ons blad nog vol blijdschap Kris voor, die ze in het ziekenhuis leerde kennen. Helaas bleef ook die relatie niet duren. Maar nu is er mooi nieuws: de zangeres is opnieuw verliefd. Ze is samen met Eric, een 37-jarige zelfstandige uit Sint-Truiden. “Het is nog pril, maar het voelt heel goed aan”, zegt Xandee.

