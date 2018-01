Na indrukwekkende speech op Golden Globes, ook toen zorgde Oprah voor memorabele televisie DBJ

Afgelopen nacht zorgde Oprah Winfrey (63) voor hét moment van de Golden Globes. Toen ze de carrièreprijs ' Cecil B. DeMille Award' in ontvangst nam, gaf ze een indrukwekkende speech waarmee ze hoopte jonge zwarte meisjes te inspireren. Het is echter niet de eerste keer ze presentatrice en zakenvrouw zorgde voor een historisch stukje televisie. Hi eronder sommen we haar strafste tv-momenten nog eens op.

Tom Cruise

Herinner je je nog die keer dat Tom Cruise in haar show langskwam. De acteur leek helemaal van de wereld en voerde de meest vreemde capriolen uit.

Nelson Mandela

Met de voormalig president van Zuid-Afrika interviewde Oprah ook een van haar grootste persoonlijke helden. Het werd een vertederend gesprek.

The Black Eyed Peas

Dat Oprah ook dansbenen had toonde ze in een ware Flash Mob samen met 'The Black Eyed Peas'.

Een auto

Het is een van die momenten die destijds de wereld over gingen. Oprah gaf in haar show een auto aan elk van de leden in het publiek. Die gingen voll-e-dig uit hun dak.

Michael Jackson

Ook The King of Pop kwam op de zetel van Oprah zitten. Het werd een uitzonderlijk gesprek.