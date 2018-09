Na hun vlucht voor aardbevingen: in dit luxueuze resort logeerden de Beckhams in Indonesië

KDL

01 september 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz David en Victoria Beckham en hun kroost zullen hun vakantie in Indonesië niet snel vergeten. Door de aardbevingen in het nabijgelegen Lombok voelden ze zich niet meer veilig op Bali. Het gezin besloot te vluchten naar Soemba, een eiland 700 kilometer verderop.

Zeker 470 doden, minstens 7.800 gewonden en meer dan 400.000 daklozen. Dat is de trieste balans van de twee recente aardbevingen op het Indonesische eiland Lombok. Op het moment van de eerste beving, zo’n drie weken geleden, waren David (43) en Victoria Beckham (44) en hun kinderen Brooklyn (17), Romeo (15), Cruz (12) en Harper (7) net aan hun vakantie begonnen in een luxeresort op Bali, op zo’n 200 kilometer van het epicentrum van de aardbevingen. Omdat David het risico op eventuele naschokken of nieuwe aardbevingen wilde vermijden, besloot hij meteen hun reisplannen om te gooien: hij charterde een privéjet en zorgde ervoor dat zijn gezin terecht kon op Soemba, op meer dan 700 kilometer van Lombok.

Het beste hotel ter wereld

Hoewel alles last minute geregeld werd, moesten de Beckhams amper aan luxe inboeten. Integendeel, ze konden terecht in het Nihi Sumba Resort, dat al twee keer tot beste hotel ter wereld verkozen werd door bloggende reizigers. Het resort telt naast 38 ‘gewone’ kamers ook 27 villa’s. De Beckhams verbleven in de Puncak estate villa, een afgelegen huisje met privézwembad waarvoor je per nacht een flinke 5.000 euro moet neertellen. Terwijl David en zijn zonen de golven trotseerden op hun surfplanken, genoten Victoria en haar dochter Harper van enkele kooklessen, wellness-sessies en ritjes te paard op het strand.

Gratis logement

Toch zouden David en Victoria volgens enkele bronnen geen euro betaald hebben voor al die luxe en overvloed. De eigenaar liet hen gratis logeren, op voorwaarde dat ze een dag naar zijn Sumba Foundation zouden komen. Die stichting wil de armoede op het eiland tegengaan door de bevolking lessen en werk aan te bieden, te zorgen voor proper water en in te zetten op gezondheidszorg. David, Victoria en hun kroost speelden er onder meer enkele spelletjes met de kinderen en hielpen hen met hun lessen Engels.