“Na hun huwelijk zei Depp: ‘Nu kan ik haar slaan zonder dat iemand wat zegt’”: voormalige vriend van het koppel getuigt

iO Tillet Wright, een schrijver en fotograaf, vertelde in de rechtszaak dat hij Heard als eerste ontmoette in 2011 en later ook bevriend raakte met Johnny Depp. “Wanneer Depp nuchter was, was hij geweldig, magisch en erg grappig”, klonk het. “Ik voelde een verwantschap met hem en we deelden een wereldbeeld dat ik maar met weinig mensen in m'n leven deel.”