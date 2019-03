Na het verraad en de tranen: Timtation en Deborah kunnen weer door één deur KVDS

24 maart 2019

17u47 0 Showbizz De storm tussen Tim ‘Timtation’ Wauters en zijn ex Deborah Leemans lijkt te zijn gaan liggen. Nadat de relatie van de twee brutaal op de klippen liep in het vorige seizoen van Temptation Island - Tim verloor zijn hart aan een van de vrijgezellendames - gingen ze met slaande ruzie uit elkaar. Maar nu zouden ze zich toch verzoend hebben.

Toch als we de foto’s van de Temptation Party in club Sotto’s in Zottegem van gisteravond mogen geloven. Tim en Deborah lieten zich breed lachend samen kieken en Tim deelde het beeld op Facebook. Hij was één van de dj’s op het feestje en Deborah was er verantwoordelijk voor de vip.





Ook Pommeline en Fabrizio tekenden overigens present, net als enkele deelnemers van het huidige seizoen: Timone, Jietse en Lizzy.

Sotto's Ready for #temptation??? We are!!!