Na het succes van ‘The Lion King’: Disneyland Paris laat Simba & co volgend jaar terugkeren

CD

27 juli 2019

15u21 1 Showbizz De populariteit van de liveactionversie van ‘The Lion King’ is voelbaar tot in Disneyland Paris. Heel de zomer lang staat deze film, samen met ‘Jungle Book’, centraal in het Franse park tijdens ‘The Lion King & Jungle Festival’. En omdat de reacties op de shows zo lovend zijn, keert het festival volgende zomer terug.

Vrijdagavond werd op groot scherm in het Studio Theater in Disneyland Paris een exclusieve documentaire getoond (die te herbekijken is via het YouTube-kanaal van het park) van ‘The Lion King & Jungle Festival’. Deze geeft een unieke blik achter de schermen van de shows die deze zomer voor het eerst te zien zijn. Na afloop raakte bekend dat Simba & Baloe ook in 2020 de hoofdrol zullen spelen in het park tijdens de tweede editie van ‘The Lion King & Jungle Festival’.

Al is dat niet echt een verrassing, want de kleurrijke en vrolijke shows worden enorm geapprecieerd door de bezoekers. Vooral ‘Rhythms of the Pride Lands’, waarin zangers, dansers en acrobaten beroemde scènes uit ‘De Leeuwenkoning’ weer helemaal tot leven brengen en hits als ‘The Circle of Life’ en ‘Hakuna Matata’ de revue passeren, oogst heel wat lovende reacties. Met dank ook aan het gigantische succes van de remake van de film ‘The Lion King’.