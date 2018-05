Na het succes van 'La Casa de Papel': wereldwijde release voor eerste Deense Netflix-original 'The Rain' TC

03 mei 2018

15u35 0 Showbizz 'The Rain', een nieuwe Deense Netflix Original-reeks, is vanaf 4 mei beschikbaar. Bij Netflix verwacht men veel van de reeks. Ze moet het succes van de fel gehypte Spaanse reeks 'La Casa de Papel' op zijn minst evenaren.

'The Rain' gaat over een meisje dat samen met haar broertje zes jaar lang opgesloten zit in een bunker. In de wereld buiten sterft bijna iedereen aan de gevolgen van een dodelijke neerslag die de aarde teistert. Wanneer ze opnieuw buiten komen moeten ze zien te overleven in een maatschappij die compleet is veranderd en alle structuur kwijt is. Bij Netflix wordt veel verwacht van de serie die speciaal voor de zender werd ontwikkeld en die wereldwijd beschikbaar wordt gemaakt. Dat de reeks in een typisch Deense setting kadert en er ook Deens wordt gesproken, lijkt niet voor twijfels te zorgen. "Sinds het succes van het Spaanse 'La Casa de Papel' weten we dat een serie niet per se uit Amerika moet komen om te scoren. Meer nog: er moet niet eens Engels gesproken worden. Ook topreeksen in een andere taal slaan aan bij onze kijkers. Het is simpel: kwaliteit scoort altijd." En dus investeert de zender ook in andere 'regionale' producties. Duitsland krijgt straks zelfs al een derde Original-reeks.

Nederlandstalige reeks

En ook in Nederland wordt een reeks voorbereid. Dat wordt een historische fantasyreeks over een groepje studenten dat per toeval een verborgen poort naar een demonische wereld uit de Gouden Eeuw vindt. De serie wordt momenteel in Amsterdam gedraaid en zou vanaf 2019 beschikbaar zijn. Voorlopig wordt nog geen Belgische of Vlaamse Original gepland. Wel zijn al een paar andere reeksen via Netflix beschikbaar. Dat is bijvoorbeeld met 'Tabula Rasa' het geval.