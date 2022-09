Na het overlijden van Queen Elizabeth II: dit staat er op de planning vandaag

TV Van jou voor 1,7 miljoen euro: draaiend huis te koop in ‘Costa Belgica’

Het bestaat blijkbaar. Een huis dat 360 graden rond zijn as kan draaien. Maandagavond krijgt de Vlaamse makelaar Arjen Spittael in ‘Costa Belgica’ een rondleiding om het exclusieve pand in Marbella te verkopen. Al moet je er wel wat voor over hebben, want er hangt een prijskaartje van 1,7 miljoen euro aan vast.

