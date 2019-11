Na het ongeval van ex-‘Familie’-actrice Silvia Claes: “Was die vrachtwagen aan de bestuurderskant op haar ingereden, ze was op slag dood geweest” JD

19 november 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz In het UZ Gasthuisberg in Leuven herstelt actrice Silvia Claes (43), bekend als Trudy uit ‘Familie’, van haar verwondingen na een zwaar verkeersongeval. Op een druk kruispunt in Steenokkerzeel reed een vrachtwagen vol op haar in. “Ze heeft veel geluk gehad”, zegt de plaatselijke politiechef in Dag Allemaal.

Een druk en gevaarlijk kruispunt waar al heel wat zware ongevallen zijn gebeurd: zo omschrijven buurtbewoners de plek aan de Haachtsesteenweg in Steenokkerzeel waar het ongeval met Silvia Claes zich voordeed. En dat wordt ons bevestigd door burgemeester Kurt Ryon.

“Ik heb er bij het Agentschap Wegen en Verkeer al meermaals op aangedrongen om te bekijken hoe de verkeerssituatie kan worden verbeterd op dat punt, waar twee gewestwegen elkaar kruisen”, zegt hij. “Over de schuldvraag van het ongeval spreek ik mij niet uit, het parket onderzoekt de zaak.”

Of het ongeval te wijten is aan een onoplettendheid of een inschattingsfout van één van de twee bestuurders, wisten de gerechtelijke instanties bij het ter perse gaan nog niet. Wel staat vast dat er geen drank, drugs of overdreven snelheid in het spel zijn. En dat geen van beide partijen door het rood is gereden.

Enorme impact

Voor details van het ongeval verwijst burgemeester Ryon ons door naar korpschef Filip Van Steenbergen.

“Mevrouw Claes wilde links afdraaien richting Nossegem”, zegt die. “Ze is daarvoor de voorsorteerstrook op ’t kruispunt opgereden. Daar moet je voorrang verlenen aan het tegenliggende verkeer. Net toen ze afdraaide, is mevrouw Claes aangereden door een vrachtwagen die zeventig per uur reed (de toegelaten maximumsnelheid, nvdr). De vrachtwagen was volgeladen met dakpannen en kon onmogelijk tijdig remmen. De impact was enorm, de auto is pas veertig meter verder tot stilstand gekomen.”

Dak opengeknipt

Volgens korpschef Van Steenbergen lijdt het geen twijfel dat Silvia heel veel geluk heeft gehad. “Als de vrachtwagen haar auto aan de bestuurderskant had geraakt, vrees ik dat ze op slag dood was geweest”, zegt hij. “Toen de politie aankwam, zat mevrouw Claes gekneld en zwaargewond in haar wagen. Het dak moest worden opengeknipt om haar uit het voertuig te bevrijden. Er was toen en er is nu gelukkig geen sprake van een levensbedreigende situatie. Maar mevrouw Claes is wel zwaargewond.”

“Ze had breuken over het hele lichaam”, gaat de politiechef verder, “dus mevrouw Claes moest in allerijl worden overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Ze was wel nog in staat om te communiceren met de hulpdiensten. Het is een druk verkeerspunt, maar er waren geen andere wagens betrokken bij het ongeval. Het klopt wat onze burgemeester zegt, ik kan bevestigen dat we recent nog een vergadering hebben gehad over de gevaarlijke situatie aan dat kruispunt.”

Zorgen voor Tommie

Silvia moest vorig jaar afscheid nemen van ‘Familie’, na twintig jaar trouwe dienst. Sinds kort werkt ze als administratief bediende in de bibliotheek van Kortenberg, zo’n vijf kilometer van de plek waar ze werd aangereden. Silvia heeft met haar ex-man Gunther Levi (43), Peter in ‘Familie’, een zoon van vijftien, Tommie, die zich uiteraard veel zorgen maakt om zijn mama, “Ik bekommer me nu om hem”, laat Gunther weten.