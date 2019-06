Na het huwelijk nu ook nieuwe zaak voor Sven & Amanda uit ‘Mijn Pop-uprestaurant’ SD

16 juni 2019

Nadat ze een maand geleden al voor de wet trouwden, lieten Sven (26) en Amanda (24), die samen deelnamen aan 'Mijn pop-uprestaurant', hun huwelijk afgelopen vrijdag ook nog eens inzegenen voor de kerk. Ze hadden meteen ook een leuk nieuwtje: vanaf 4 september openen ze hun eigen frituur in Retie.

Sven en Amanda zijn nu niet alleen in het echt verbonden, maar gaan ook zakelijk samen een nieuw hoofdstuk beginnen. “Zoals iedereen weet hebben we drie jaar geleden meegedaan met ‘Mijn pop-uprestaurant’. Daar heb ik met Sven niet alleen de liefde van ons leven gevonden, maar we hebben er ook de smaak te pakken gekregen om samen iets op te bouwen”, zegt Amanda. En dus kocht het duo frituur en eethuis ‘t Festijn in Retie. Vanaf 4 september is het frituurgedeelte open, op het restaurant is het nog een jaar langer wachten. “Om het helemaal compleet te maken gaan we daarboven ook ons liefdesnestje maken. Maar voor jullie het vragen: kinderen zijn nog niet voor meteen. (lacht)”