Na het huis dat Justin Bieber kocht voor zijn Hailey: "Selena Gomez is ontroostbaar"

28 augustus 2018

12u50 0 Showbizz Vorige week raakte bekend dat Justin Bieber (24) een huis heeft gekocht voor zijn verloofde Hailey Baldwin (21). Zijn eerste grote liefde, Selena Gomez (26), is naar verluidt ontroostbaar.

"Nog niet zo lang geleden hoopte Selena dat zij en Justin ergens op het platteland een huis zouden kopen, ver weg van de drukte van Hollywood", zegt een bron aan The Hollywood Reporter. "Ze droomde ervan om een gezinnetje te stichten in een groot huis bij een meer en nu doet hij dat met iemand anders. En dat steekt”, klinkt het. Het wordt voor Selena nu echt pijnlijk duidelijk dat de relatie met de zanger echt voorbij is. "Justins nieuwe huis is een teken voor Selena dat Justin een toekomst aan het opbouwen is met Hailey.”

Vorige week werd bekend dat Bieber een huis gekocht heeft in Ontario, Canada. Hij legde vijf miljoen dollar neer voor de villa. Daarvoor krijgt hij een landgoed van ruim veertig hectare met een eigen paardenrenbaan. Het huis heeft verder vier slaapkamers, zes badkamer, drie openhaarden, een gamekamer en een bioscoop. Bovendien ligt het huis, zoals Selena het ooit voor zich zag, dichtbij een meer, waar het stel via een eigen toegang naar toe kan.