Na het banaan- en aardbeipak: Raf & Rani maken radio in duikpakken op Joe TDS

02 februari 2018

17u23

Bron: JOE 0

Nadat het Joe-duo Raf Van Brussel en Rani De Coninck vorige week hun avondspitsprogramma presenteerde in een banaan- en aardbeipak voor Tournée Minérale, doen ze dat vandaag op een heel andere manier. Tussen 17.00 en 18.00 maken ze radio in duikpakken: “In navolging van Rani de aardbei en Raf de banaan trekken we nu twee duikpakken, inclusief toebehoren, aan. En dat allemaal omdat ons Joe-team voor Tournée Minérale meer dan 1000 deelnemers telt en we de Joe-luisteraars bij dat aantal een tweede tegenprestatie hadden beloofd”, vertellen Raf & Rani. Het duo kiest niet zomaar voor duikpakken. Op woensdag 28 februari zullen Raf & Rani een uur lang onder water presenteren om de maand zonder alcohol op een speciale manier af te sluiten.