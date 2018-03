Na harde kritiek: Disney annuleert Belgische release van 'A Wrinkle in Time' TC

19 maart 2018

16u30 1 Showbizz De groots aangekondigde en ambitieuze fantasyfilm met onder andere Oprah Winfrey en Reese Witherspoon moest nochtans één van dé filmspektakels van 2018 worden. Harde kritiek en een tegenvallende Amerikaanse box office beslissen er nu anders over.

Twee weken geleden, vlak voor de Amerikaanse release, sprak Disney nog de hoop uit dat 'A Wrinkle in Time' de bezoekerscijfers van die andere succesfilm, 'Black Panther', zou kunnen overtreffen. Maar vandaag is de teleurstelling groot. 'A Wrinkle in Time' scoorde bijzonder zwak aan de kassa's én werd ook nog eens overladen met kritiek. Filmrecensenten noemden de film van regisseur Ava DuVernay 'een rommeltje' en 'een zware teleurstelling'. Op de gereputeerde filmsite Rotten Tomatoes kreeg de film zelfs maar twee sterre (op een maximum van vijf). "De film koestert ambities die hij nooit kan waarmaken", luidt de harde kritiek daar. En omwille van die kritiek én de tegenvallende Amerikaanse cijfers, zou Disney de film nu niet langer wereldwijd willen uitbrengen. Onder andere in België en Nederland wordt de release van de film (voorzien op 4 april) geannuleerd, zo melden verschillende Nederlandse filmwebsites. Bij Disney België werd dit nieuws nog niet bevestigd, maar onder andere Kinepolis heeft de film ondertussen niet meer op de planning staan.

Woede bij de fans

'A Wrinkle in Time' is gebaseerd op een populair kinderboek en gaat over een meisje dat op zoek gaat naar haar vermiste vader, een wetenschapper die geheime experimenten uitvoerde voor de regering. Bij die avontuurlijke zoektocht die haar op de meest magische plaatsen brengt, krijgt ze de hulp van enkele dames die verdacht veel op heksen lijken. Veel fans van die boeken menen nu dat de film geen echte kans gekregen heeft. "Veel mensen beoordeelden de film al nog voor ze hem gezien hadden", klinkt het. "Omdat de oorspronkelijk blanke personages uit het boek zwart zijn in de film. Dit is zo'n gemiste kans. Eindelijk eens een belangrijke avonturenfilm met een zwart meisje als hoofdpersonage, maar helaas krijgt hij geen echte kans. En dat terwijl films met zwarte helden wel kunnen scoren. 'Black Panther' levert het bewijs.'

Wat nu?

Dat Disney de film niet meer in de cinema's uitbrengt, hoeft niet te betekenen dat we die prent nooit te zien zullen krijgen. Vermoedelijk zal hij wel beschikbaar worden als VOD op de streamingdiensten en op DVD . Wanneer dit het geval zal zijn, valt nu nog af te wachten.