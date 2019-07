Na haar stalker: nu is ook Instagram-account van Nasrien Cnops gehackt MVO

20 juli 2019

07u19 6 Showbizz NJR-presentatrice Nasrien Cnops heeft het niet makkelijk op Instagram. Na eerst al last te hebben van een stalker, werd haar account nu ook gehackt.

“Na de stalker, zit ik nu met een hacker”, klaagt Nasrien op Instagram. Daar probeert ze haar volgers te waarschuwen voor het probleem. “Als ik rare dingen post of in een persoonlijk bericht stuur, ben ik dat niet. Er zijn ook heel wat mensen geblokkeerd geweest die ik nu dus niet meer volg, en die mij daarom ook niet meer volgen. Dus volg me gerust terug, dan zie ik meteen wie er allemaal weg was en kan ik die ook terug volgen. Sorry, mensen!”

Eerder deze maand zocht ze via Instagram naar hulp om een stalker de mond te snoeren. “Iemand een idee hoe ik anonieme bellers kan blokkeren?”, schreef ze toen. “Dit is echt telefoon stalking. Ik krijg gemiddeld 30 oproepen per dag. Om gek van te worden. De firma dankt u!” De radiostem ging ook aangifte doen bij de politie. Maar desondanks blijft haar telefoon voortdurend rinkelen. “Het lijkt wel of de beller een omweg heeft gevonden”, klonk het.

Een foto die is geplaatst door Nasrien Cnops (@nasriencnops) op 18 jul. 2019 om 23:45 CEST