Na haar radio-ontslag: Leen Demaré gaat het theater in

07 januari 2020

Bron: Dag Allemaal 3 Showbizz Leen Demaré (57) neemt haar leven opnieuw in handen. Ze heeft het moeilijk gehad na haar ontslag, zegt ze in Dag Allemaal, maar de gewezen Joe-presentatrice zit alweer boordevol plannen. Zo trekt ze in het najaar de culturele centra rond met een voorstelling over de seventies.

Ook al had ze het enigszins zien aankomen, toch heeft Leen Demaré een moeilijke periode achter de rug. “Tot twee weken na mijn laatste uitzending heb ik verweesd in mijn pyjama rondgelopen, want het was toch een bruut afscheid”, vertelde Leen recent over haar ontslag bij Joe. “Mede door de emotionele reacties van luisteraars. Ik was een stuk van het meubilair. Ik denk dat veel mensen dat misschien ook persoonlijk nemen. Zo van: “Hé, ze nemen hier mijn tafel weg.” Ik ben verontwaardigd, laten we het zo zeggen.”

Overlever

Leen deed het relaas over haar gedwongen vertrek bij Joe op Radio 1, en ze was hoorbaar aangedaan, maar ook strijdvaardig. “Ik kijk vooruit”, zei ze. “Met veel plezier. Ik slaap en ben niet altijd even rustig, maar ik kijk wel vooruit. Of ik vind dat ik bij het oud vuil gezet ben? Ik probeer het zo niet te zien. Ik moet iets anders doen. Maar ik ben een overlever.”

Dat ‘iets anders’ neemt nu concrete vormen aan. Schrijver Filip Osselaer liet op zijn sociale media weten dat hij Leen gevraagd heeft om samen een theatervoorstelling te maken over de seventies. “Met veel humor, nostalgie, warmte, prachtige muziek, schitterende gasten en fantastische filmpjes.” “Zonder nadenken heb ik ja gezegd”, aldus Leen. “Het gaat fantastisch worden. We willen in het najaar van 2020 toeren in culturele centra.”

Dochter als manager

Dat Leen niet van plan is om zich zomaar neer te leggen bij een leven op prepensioen, maakte ze in een kranteninterview al duidelijk: “Er komt een website waarop ik columns wil schrijven over wat me nu overkomt. Ik heb heel veel aan mijn ­dochter, ze treedt nu een beetje op als mijn manager. (lachje) Ze motiveert me om mensen te mailen met de vraag of ze werk hebben. ­”Mama, je moet daar niet mee inzitten”, zegt Kato, “je mag dat doen.” Maar ik moet ook. Ik woon alleen en heb geen grote spaarpot, zoals mensen lijken te denken. Denk je trouwens dat met mijn ervaring, mijn opleiding, mijn netwerk de voorstellen vanzelf komen?”

“Het idee dat ik weer een vaste job zal vinden, moet ik loslaten”, besloot ze. “Ik denk dat ik erg flexibel moet zijn en verschillende projecten moet combineren. Hopelijk zal ik nog radiomaken, al ben ik realistisch. Bij Radio 1, Radio 2 en Nostalgie, de zenders waar ik zou passen, dringen de besparingen zich overal op.”