Na haar opname in de psychiatrie is zangeres Trisha onverwacht zwanger: “Mijn eerste gedacht was: oei, wat nu?”

Showbizz "Mijn eerste gedacht was: oei, wat nu?" Dat zegt Trisha's echtgenoot Kurt (49) deze week in Dag Allemaal nu zij opnieuw een kind verwachten. Maar hij heeft er alle vertrouwen in dat Trisha (37) niet zal hervallen in haar psychische problemen. "Alleen die situatie met Ignace Crombé..."

Heel verrassend nieuws, waar Trisha mee uitpakt. Amper enkele maanden geleden getuigde de zangeres in Dag Allemaal over de donkere periode waar ze doorging. “Een zware burn-out”, klonk het, met enkele opnamen in de psychiatrie tot gevolg. Die burn-out werd veroorzaakt door financiële zorgen en ook door de zorg voor haar tweeling Marie-Lore en Marie-Lynn (3,5) die haar soms te veel werd. Maar kijk: begin oktober breidt het gezin nog eens uit. “Ik begrijp dat dit vragen oproept”, zegt Kurt. “Deze zwangerschap was niet gepland. In de troebele periode waar Trisha eind vorig jaar doorging, is ze wellicht weleens de pil vergeten te nemen.”

