Na haar laatste optreden in het Sportpaleis: Klaasje neemt met emotioneel bericht afscheid van K3

TV Wat vaker je oma bezoeken, zelf de was doen en altijd op tijd komen: Jens Dendoncker schiet te hulp in 2de seizoen ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’

Jens Dendoncker is terug met een nieuw seizoen van ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’. In dit seizoen krijgt hij met Jeroen Verdick een vaste sidekick naast zich. Jeroen wil er al meteen vol enthousiasme aan beginnen, maar Jens houdt hem nog even met zijn voetjes op de grond: “Ik voel dat je er in zin hebt en dat is heel positief, maar we gaan dat toch stilletjes aan opbouwen. Ik stel voor dat je kijkt, luistert en eventueel notities maakt, oké?” De toon is alvast gezet…

5 november