Na haar gewelddadig huwelijk: Mel B gelooft opnieuw in de liefde én verlooft zich met kapper

Het ziet ernaar uit dat Melanie Brown, beter bekend als Mel B, opnieuw gelooft in de liefde. De zangeres zat tien jaar lang in een gewelddadige relatie met de Amerikaanse filmproducent Stephen Belafonte (47). In 2018 pende ze haar ervaringen neer in haar memoires ‘Brutally Honest’. Ze zou fysiek, verbaal, financieel én seksueel misbruikt zijn. Maar nu lijkt ze opnieuw het geluk te hebben gevonden bij kapper Rory McPhee. Volgens bronnen van ‘The Sun’ ging hij afgelopen woensdag op één knie zitten in het luxe landhotel Cliveden House in Berkshire, om een aanzoek te doen. Hij gaf haar een peervormige champagnekleurige diamanten ring van zo’n 100.000 pond (zo’n 115.236 euro). Een vriend van de zangeres zei dat Mel meteen ‘ja’ riep met tranen in haar ogen. “Het was heel emotioneel, want na alles wat ze heeft meegemaakt, was dit een ‘groot’ moment, een grote stap voor haar.”