Na haar album 'Sjokola' Isabelle A brengt praline op de markt IDR

06 november 2019

00u00 0 Showbizz Voor de hoes van haar recentste album 'Sjokola' liet ze zich al helemaal met chocoladesaus overgieten, en nu brengt zelfverklaarde 'chocoholic' Isabelle A (43) ook haar eigen praline met amarettosmaak op de markt.

De zangeres werkte de voorbije maanden nauw samen met de Belgische chocolatierketen Valentino. "Een zalige periode, want ik mocht de hele tijd proeven", zegt ze. "Voor mij is dit echt een droom die in vervulling gaat. Ik ben verslaafd aan chocolade, dus een eigen praline stond al een tijdje op mijn bucketlist."

De praline maakt ook deel uit van 'Sjokola - The Sound of Isabelle A', een geschenkdoos met nog vijf andere, reeds bestaande chocolaatjes. "Die heb ik gekozen in functie van de nummers op 'Sjokola'. De bedoeling is dat je naar een nummer luistert en daar de bijpassende praline bij eet. Zo kan je de klanken en smaken tegelijk ontdekken. Al hoeft dat niet per se, want de geschenkdoos zal ook zonder cd verkrijgbaar zijn."

Afrikaans en Noors

Het titelnummer van de plaat is sinds gisteren ook als single verkrijgbaar, en dat in liefst vijf talen. "Naast Nederlands zing ik 'Sjokola' ook in het Duits, Frans, Afrikaans en Noors. Ik wil met deze song een groter publiek bereiken", aldus Isabelle.