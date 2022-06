Na gewelddadige incidenten: Ezra Miller opnieuw in opspraak. “‘The Flash’-acteur heeft een jonge vrouw gebrainwasht”

Toen de acteur in meerdere films opdook als superheld ‘The Flash’, leek Ezra Miller - die zich identificeert als non-binair en de voornaamwoorden die/hen/hun gebruikt - een mooie toekomst in Hollywood tegemoet te gaan. De acteur speelde mee in kleppers als ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’, ‘Justice League’ en ‘Suicide Squad’. De opnames voor een eigen film, genaamd ‘The Flash’, zaten er ook al op. Maar of de film in 2023 effectief in de zalen te zien zal zijn, valt nog af te wachten, want DC heeft intussen ongetwijfeld al spijt van de keuze voor Miller.