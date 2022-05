Na geteisterde jubileum-editie: 'De mol 2022' is bekend. “De mol heeft letterlijk élke opdracht doen mislukken”

TVHet moest een feesteditie worden, maar de tiende reeks van ‘De mol’ draaide uiteindelijk uit op een pechseizoen. Met een Mol die opgaf, en twee geblesseerden die noodgedwongen het spel moesten verlaten. Maar kijk: er was een Mol, en die werd tijdens een zinderende live-finale in Paleis 12 in Brussel ontmaskerd. Uiteindelijk maakte Uma zich bekend als saboteur. “Ik heb echt een sprintje getrokken”, lachte ze na afloop. Winnaar Sven mocht met de niet onaantrekkelijke geldpot van 26.390 euro naar huis.

Een gigantische (confetti)bom die midden 10.000 toeschouwers ontplofte. Een live-finaleproef waarbij Uma, Yens en Sven elk afzonderlijk een live-act al dan niet tot een goed einde konden of wilden brengen en zo vooralsnog de groepspot extra konden aandikken. Vijf ultieme eliminatievragen die live moesten ingevuld worden door het Mol-trio om te bepalen wie de winnaar van ‘De Mol 2022' zou worden. En dan uiteindelijk ‘le moment suprême’ met de ontmaskering van Uma als de mol. De finale van ‘De Mol’ was een rollercoaster van jewelste. En ja, wij zaten perfect op het goeie spoor: de 26-jarige lerares Uma Vandemaele, de lerares Engels, muziek en godsdienst in de secundaire Freinetschool ‘t vier in Kortrijk die aan uitstelgedrag lijdt en zich daardoor bijna niet had ingeschreven voor ‘De Mol’, was en is wel degelijk de enige, echte mol. Ze is dus de opvolgster van de ongelukkige Philippe Minguet, de mol-kinesist die halfweg het parcours de handdoek in de ring wierp.

Sven mocht uiteindelijk als winnaar naar huis met 26.390 euro, de niet onaantrekkelijke geldpot die hij veroverde door saboteur Uma te ontmaskeren.

Bekijk ook: De Mol wordt live onthuld in Paleis 12

Natuurlijk molde Uma er vier afleveringen lang fanatiek op los. In aflevering 5 raakte ze op de waterglijbaan amper naar beneden. En haar vriend David molde daar lustig mee. Bij de ‘vertrouwen-proef’ koos ze uiteraard voor pasvragen. Alles is beter dan geld in de pot. Een week later liet ze Manu rustig schrobben en poetsen. Als ze zelf wat deed, was dat een naam wegpoetsen. In het bananenveld wisselde ze handig de banaan van Bert en Ernie van oor. Alleen bij de bungeesprong kon ze haar ding niet doen. Vorige week was ze een fijn blok aan het been van speurder Yens, terwijl ze in de visfabriek perfect molde. In de finale-aflevering zorgde ze er -uiteraard- voor dat een complexe proef waarbij een bom moest onschadelijk worden gemaakt en er nog 10.000 euro kon gewonnen worden voor de groepspot, mislukte.

Wie is de mol volgens de ex-mollen? Onze Showbits-collega’s stelden hen vooraf de vraag:

Volledig scherm Sven, Yens en Uma tijdens hun finale opdracht © JOKKO

Volledig scherm Sven, Yens en Uma tijdens hun finale opdracht © JOKKO

Volledig scherm Sven, Yens en Uma tijdens hun finale opdracht © JOKKO

In Paleis 12 moesten de drie finalisten nog een laatste opdracht spelen. Ze moesten elk een show geven. Lukte dat, dan kwam er 6.000 euro bij in de groepspot. Yens koos voor goochelen, Uma voor muziek en Sven voor dansen. Al had Gilles nog een voorstel: pas één week voor de finale beginnen oefenen, in ruil voor twee pasvragen. Minstens een van de kandidaten ging in op dat voorstel en dus mocht het publiek stemmen welke kandidaat ze buiten spel zetten. Yens koos voor pasvragen, maar slaagde niet in z'n opdracht. Dat betekent dat er toch nog 2.000 euro uit de groepspot ging. Gelukkig slaagde Sven wel in z'n opdracht, waardoor er een qua geld een status quo bleef.

Bekijk ook: deze finalist heeft live de Mol ontmaskerd

“Adrenaline door mijn lijf”

“Ik vond het geweldig om, na het vertrek van Philippe, de rol als mol te krijgen”, zo mag Uma eindelijk vrijuit vertellen. “Toen ik het scherm zag en ik wist dat ik de nieuwe mol was, schoot de adrenaline door mijn lijf. En die is blijven gieren tot het einde. Ik had maar half zoveel tijd als een ‘normale’ mol dus ik moest dubbel zo snel gaan. Dat wist ik meteen. Aan een heel hoog tempo mollen. Dat was het plan. Ik heb dus echt een sprintje getrokken.”

Volledig scherm 'De mol' 2022 - finale © JOKKO

Naar eigen zeggen viel de switch van kandidaat naar verrassend goed mee. “Ik had een voorsprong, want ik wist op wat kandidaten zouden letten en hoe ze zich soms gedragen. En ook omgekeerd werkte dat. Ik ging zogezegd altijd voor eigen gewin, omdat ik de vrijstelling in aflevering 1 pakte. Zo kon ik als mol altijd voor mezelf en persoonlijke voordelen gaan en geld uit de pot houden, zonder dat de andere kandidaten dat opvallend zouden vinden. Die traantjes bij de voorlaatste opdracht – ik was opnieuw voor een persoonlijk voordeel gegaan en moest me zogezegd schuldig voelen - waren er misschien wat over, maar op dat moment paste het wel vond ik”, lacht Uma.

Volledig scherm 'De mol' 2022 - finale © JOKKO

Zeer tevreden

“Ik ben zeker tevreden over mijn rol als mol. Mijn doel was zo weinig mogelijk geld in de pot krijgen en dat is gelukt. Ik kijk met trots terug op de laatste opdracht op La Gomera. Die bom moest en zou ontploffen. Toen ik het gele kabeltje doorknipte, stond ik inwendig te juichen. Ik was zo, zo blij dat het me gelukt was. Ik voelde me echt een schoolkindje dat naar huis kwam met een goed rapport. Alleen kon ik dat rapport niet meteen aan mama en papa tonen’. Dat kan nu gelukkig allemaal wél.”

Gilles De Coster over de (succesvolle) vervangster van mol Philippe: “Putain, wat een prestatie van Uma” Volledig scherm Gilles De Coster © Play Hij moet nog een hels weekje monteerwerk voor de ‘terugblik-aflevering’ overleven, maar één ding is zeker: er kan -eindelijk!- niks meer fout lopen voor ‘De Mol’. Presentator Gilles De Coster kan en mag dus een tevreden man zijn met zijn nieuwe mol Uma. “Uma! De snelste mol ter wereld! Nog nooit zag ik iemand in dit spel zo snel uit de startblokken schieten en er zoveel plezier in hebben”, maakt Gilles snel duidelijk. “Ik herinner me glashelder het moment dat we haar kozen. Nét na de gesprekjes met alle kandidaten stonden we met de hele redactie in een piepkleine kamer. We hebben elkaar toen in de slapeloze ogen gekeken en unaniem voor Uma gekozen. Een heel maf moment, na het emotionele afscheid van Philippe.” “Het was voor ons misschien een vreselijk moeilijke keuze, maar zeker zo ingrijpend en moeilijk voor Uma”, aldus nog De Coster. “Het was misschien en wellicht zelfs de moeilijkste opdracht ooit als mol. Maar Uma heeft haar opdracht grandioos ingevuld. Elke avond, tijdens de veel te korte briefings, was ze supergeconcentreerd en leerde ze ongelooflijk snel de volgende opdracht. En ’s anderendaags speelde ze dan haar onbezorgde zelve: ontspannen, goedlachs en ietwat chaotisch. Maar tegelijk sluw, slim en geen enkele sabotagemogelijkheid onbenut latend. Ze heeft werkelijk élke opdracht laten mislopen. Zo danste ze heerlijk door de afleveringen heen. Om het in haar eigen woorden te zeggen: putain! Wat een prestatie.”

Volledig scherm De finalisten van 'De mol' © Play

Gesneuveld

Emanuelle Santana Marques, de 35-jarige receptioniste, uit Genk.

Anke Van Os, de 32-jarige rechercheur, uit Mechelen, na opgave wegens een armkwetsuur.

Bert Van Tichelen, de 45-jarige boomverzorger, uit Kasterlee.

Philippe Minguet, de 34-jarige kinesist uit Vrasene. Kon zijn rol als Mol emotioneel aan en wierp halfweg het spel de handdoek in de ring.

Nele Buys, de 47-jarige leerkracht uit Melsele. Moest het spel noodgedwongen verlaten na een zware spierscheur.

Toon Tijsmans, de 19-jarige student en scout uit Vorselaar. Kreeg samen met Jens Zutterman (31), de parketteur uit Ieper, de rode duim.

Gretel Van der Straeten, de 51-jarige opticien, uit Damme, moest als eerste uit het tv-spel.

In de pot

Voor de groep: 26.390 euro

Verloren: 68.210 euro

Totaal: 94.600 euro

