Na geflopte Rewind in 2018 doet YouTube een nieuwe poging Redactie

06 december 2019

13u06

Bron: AD 0 Showbizz Het jaaroverzicht van YouTube in 2018 werd de slechtst beoordeelde video aller tijden, maar de videogigant besluit dit jaar toch weer een nieuwe poging te wagen. Dit keer wordt er echter voor een veilige optie gekozen en krijgen de kijkers simpelweg een overzicht voorgeschoteld van meest gelikete video's in verschillende categorieën. Na een dikke miljoen views zijn de duimpjes omlaag wéér in de meerderheid.

De nieuwe video begint met een terugblik op de gewraakte video van afgelopen jaar. “Dit is ongemakkelijk om naar te kijken”, zegt iemand als reactie op het filmpje. Dan komt de tekst in beeld: “Vorig jaar maakten we iets wat jullie niet leuk vonden, dus laten we in 2019 laten zien wat jullie wél leuk vonden. Want jullie zijn beter hierin dan dat wij zijn.”



Wat volgt is een clipje met een oplopende teller vol likes. De beelden wisselen zich in sneltempo af met bekende YouTubers. Zo is ook de Nederlandse Nikkie de Jager te zien, die een miljoenenpubliek aan zich weet te binden op haar account NikkieTutorials. Daarna volgen er verschillende toplijstjes in diverse categorieën, zoals de tien meest gelikete videocreaters.



De reacties onder de video zijn vrij cynisch van aard. “YouTube zei ‘we gaan naar jullie luisteren’, maar dat is wat ze precies níet hebben gedaan”, schrijft iemand. Een ander zegt: “Niemand vroeg om statistieken, YouTube geeft statistieken!” Inmiddels hebben al 175.000 kijkers een duimpje omlaag gegeven, toch zijn er ook 126.000 positievelingen die YouTube voor hun video toch een ‘vind ik leuk’ geven.