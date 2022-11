Na geannuleerde concerten Sportpaleis: The Weeknd komt in 2023 naar Koning Boudewijnstadion

De Belgische fans hebben er lang op moeten wachten. The Weeknd annuleerde eerder zijn twee concerten in 2022 in het Antwerpse Sportpaleis en herplande zijn ‘After Hours Til Dawn’-tournee. Het was onduidelijk of hij opnieuw halt zou houden in België, tot nu. De Canadese zanger heeft op Instagram nieuwe data en locaties gelost voor het Verenigd Koninkrijk, Europa en Latijns- Amerika én België staat ertussen. Op 11 juli 2023 staat hij in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.