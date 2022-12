Na fout gelopen set op Pukkelpop draait Charlotte de Witte binnenkort opnieuw in eigen land: "32 crewleden en niemand kan verklaren wat misliep”

TV Jean-Clau­de Van Damme duikt op in ‘The Sky is the Limit’: “Het komt door mijn zoon”

Hoog bezoek in ‘The Sky is the Limit’: niemand minder dan Jean-Claude Van Damme (62) komt langs in het atelier van Sigurd Taghe. Van Damme is er vaste klant en dat heeft hij te danken aan zijn zoon Nicholas, die een tijd geleden vanop het strand zijn oog liet vallen op de Tanghes toonzaal. Intussen maakt Nicholas onder begeleiding van Sigurd ook kunstwerken die tentoongesteld worden in het atelier.

12 december