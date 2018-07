Na familiale problemen: "Gareth Bale blaast huwelijk af" DBJ

23 juli 2018

11u21

Bron: The Sun 0 Showbizz Stervoetballer Gareth Bale (29) heeft volgens de Britse krant The Sun zijn huwelijk met zijn verloofde Emma Rhys-Jones (26) afgeblazen. zijn aanstaande heeft te kampen met familiale problemen en wil die eerste de wereld uithelpen.

Het huwelijk tussen de sterspeler van Real Madrid en zijn 26-jarige verloofde, Emma Rhys-Jones, moest een sprookjesbruiloft in een kasteel in Italië worden, maar die plannen vallen nu in het water. Pijnlijk, want het koppel zou zelfs Beyoncé gevraagd hebben om op te treden.

Een ingewijde liet aan de Britse krant The Sun weten da Emma meer tijd nodig heeft om de band met haar vader, een 54-jarige ex-gedetineerde, te herstellen. De man zat de in de gevangenis omdat hij betrokken was bij een fraudezaak waarbij meer dan 2 miljoen euro werd verduisterd.

"Er spelen momenteel ontzettend veel dingen binnen de familie”, zegt een familielid tegen The Sun. "En voordat ze elkaar het jawoord geven, willen ze er zeker van zijn dat alle problemen zijn opgelost. Ze zijn nog steeds ontzettend verliefd, maar hebben een aantal tegenslagen moeten doorstaan.”

Familiaal drama

Alsof dat nog niet genoeg is werd Emma tijdens de huwelijksvoorbereidingen geconfronteerd met het tragische nieuws over haar schoonbroer, die eerder dit jaar zelfmoord pleegde. De echtgenoot van haar zus beroofde zichzelf van het leven, terwijl zijn kinderen onder toezicht werden gehouden door de Sociale Dienst.

Gareth en Emma - die samen opgroeiden in Cardiff, de hoofdstad van Wales - hebben hun huwelijk naar verluidt uitgesteld naar de zomer van 2019.