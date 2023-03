Na 'Fair Trade' worden Peter Van den Begin en Peter Van de Velde herenigd in 'Red Star Line': "Ik zal zijn tips kunnen gebruiken”

ShowbitsMorgen gaat in het popuptheater van Studio 100 in Puurs de langverwachte musical ‘Red Star Line’ in première. Spannend voor de hele cast uiteraard, maar toch zeker voor acteur Peter Van den Begin, want het is al dertien jaar geleden dat hij nog gezongen heeft in een grote productie. “Spannend ja, maar stress nee”, vertelt hij aan Jarne. Peter Van den Begin deelt zijn rol met naamgenoot Peter Van de Velde, nadat ze samen op dit moment ook schitteren in ‘Fair Trade 2’. “Ik kan hem dus zeker tips vragen”, lacht Van den Begin. Morgen kan je op HLN.be trouwens live de rode loper volgen van de première van ‘Red Star Line’.