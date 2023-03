Na ex-vrouw Gwyneth Paltrow: ook Chris Martin deelt bizar eetpatroon (en daar kunnen zijn fans niet om lachen)

De frontman van Coldplay deed in de Conan O’Brien’s Needs a Friend-podcast zijn boekje open over zijn eetgewoonten, met een schokkende bekentenis tot gevolg. Toen hem werd gevraagd of hij onlangs nog met grote sterren heeft getafeld, bekende hij dat hij simpelweg ‘niet meer dineert', omdat hij vanaf 16 uur stopt met consumeren. Een tip die hij van niemand minder kreeg dan Bruce Springsteen. “Eigenlijk eet ik niet meer. Ik stop met eten om vier uur en dat heb ik geleerd door te gaan lunchen met Bruce.” Hij vervolgde: “Ik volgde altijd al een strikt dieet, maar had zoiets van: ‘Bruce ziet er nog fitter uit dan ik’. En Patti Scialfa (de vrouw van Bruce nvdr.) zei dat hij maar één maaltijd per dag eet. Ik dacht meteen: ‘nou, daar gaan we’. Dat is mijn volgende uitdaging.”