Na een turbulente verloving: Japanse prinses Mako eindelijk getrouwd met Kei Komuro (zonder paardenstaart)

Het huwelijk verliep in alle stilte, zonder de typische rituelen, omdat het huwelijk van Mako en haar Kei Komuro best controversieel was in het traditionele Japan. Zo werd er op de trouwdag zelf nog geprotesteerd in parken in Japan. Dat komt voornamelijk door de financiële situatie van Komuro’s familie. Zo lekte niet lang na hun verloving in 2017 uit dat zijn moeder geld had geleend van haar ex-verloofde, maar hem dat nooit had terugbetaald. Dat zorgde voor heel wat kritiek. Zelfs kroonprins Fumihito, de vader van Mako, liet weten dat het belangrijk was dat de zaak werd opgelost, voordat z'n dochter zou trouwen.