Na een turbulente periode geeft Niels Destadsbader zijn geluksscore opnieuw 8/10: “Met de juiste mensen omringen helpt”

ShowbitsDe zomer komt met vrolijke noten. Aan de zijde van de Nederlandse Kenny B (61) mikt Niels Destadsbader op ‘Zomerhit’ en ‘Tien Om Te Zien’ met ‘Liefs voor Later’. De twee heren vertellen in een nieuwe Showbits honderduit over hun opmerkelijke ontmoeting, die niet zonder slag of stoot gebeurde. Verder polst onze reporter naar de grote concurrentiestrijd tussen de Vlaamse artiesten. Want de trofee van ‘Zomerhit’ is meer dan ooit gegeerd. “Ik ben altijd opgekomen voor Nederlandstalige popmuziek”, vertelt Destadsbader stellig: “Ik heb zelfs de nieuwe generatie - zoals Maksim en Aaron Blommaert - geïnspireerd om in het Nederlands te zingen.” Meer ontdek je in een nieuwe Showbits.