Na een spectaculaire auditie: ‘In The Heights’-actrice Leslie Grace is de nieuwe Batgirl

Fans van ‘Batgirl’ hebben al heel wat geduld moeten hebben, want het project staat al sinds 2017 op de planning. Gelukkig komt er nu eindelijk schot in de zaak. Verschillende Amerikaanse media schrijven namelijk dat Leslie Grace binnenkort in de huid van Barbara Gordon mag kruipen. Grace is wel niet de enige actrice die auditie heeft gedaan voor de rol van Batgirl. Ook Zoey Deutch, Haley Lu Richardson en Isabela Merced waren mogelijke kanshebbers.

Warner Bros. en DC Films reageerden nog niet op de casting van Leslie Grace, maar de actrice zelf kon het goede nieuws niet langer voor zich houden. Zij deelde op woensdag een bericht op Twitter waarin ze duidelijk maakte dat zij degene is die in de huid van Barbara Gordon mag kruipen. “Ik kan niet geloven dat ik dit momenteel aan het schrijven ben, maar ik ben er alvast volledig klaar voor.” Grace volgt binnenkort dus Alicia Silverstone op. Zij speelde in 1997namelijk de rol van Batgirl in de film ‘Batman & Robin’.

Veel vraagtekens

Veel meer informatie over de film is er voorlopig nog niet. De nieuwe ‘Batgirl’-film krijgt -wanneer hij af is - een plekje op het streamingplatform van HBO Max. Een startdatum voor de productie is momenteel nog niet bekend en ook over wie er nog allemaal meespeelt in de film is er nog niets geweten. Over de makers van de film is er gelukkig wél wat meer informatie. Christina Hodson neemt het scenario voor haar rekening en de regie van het project is voorzien voor onze eigen Adil El Arbi en Bilall Fallah. Zij nemen de fakkel over van Joss Whedon. Normaal gezien zou Whedon zowel de regie als het script voor zijn rekening nemen, maar de 57-jarige producer gaf al in 2018 verstek voor de nieuwe film.